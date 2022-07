Presidente Duque dice que Maduro no será invitado a posesión de Petro

El saliente presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que mientras que él sea el mandatario del país, Nicolás Maduro no vendrá a Colombia y menos a la posesión de Gustavo Petro, el próximo 7 de agosto, porque Maduro no es reconocido como mandatario de la nación vecina.

Duque señaló que “no es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mi como presidente legítimo de Venezuela y mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará a territorio colombiano”.

Aclaró que en caso de que Petro quiera recibir a Maduro en Colombia, lo podrá hacer una vez haya jurado como presidente”.

“Si el próximo presidente lo quiere tener aquí en Colombia, lo podrá hacer una vez haya jurado como presidente”, sentenció Duque en su entrevista a la revista Semana.

Duque, que hace solo unos días señaló de “criminal” y “asesino” a Maduro, recordó que hay más de 50 países que no reconocen como “legítimo” al gobernante de Venezuela y aseguró que “tener con él una relación de diplomacia, meliflua y de salón no es una buena receta”.

Sin embargo, afirmó entender que los acercamientos de Petro con el país vecino tienen fines comerciales y económicos, pero señaló algunas exigencias que, a su consideración, debe hacer el gobierno entrante a Maduro para restablecer las relaciones.

“Creo que la primera cosa que hay que exigirle a Maduro es que entregue a los terroristas colombianos que están protegidos en ese territorio, a los cuales él les ha dado santuario, dinero y los ha incluido en todas las líneas de negocio del ‘cartel de los soles’”, aseveró el mandatario, que apuntó otra exigencia: Maduro debe parar “el enclave narcotraficante que está detonando el aumento de los cultivos ilícitos en la frontera, específicamente en el Catatumbo”.