Presidente Duque firmó la ley del Presupuesto General de la Nación

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó este viernes la Ley de Presupuesto General de la Nación 2022, que asciende en total a 350,4 billones de pesos, de los cuales 69,6 billones son para inversión.

“Sancionamos la ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones”, señaló Duque.

Tal como el mismo mandatario lo había confirmado, la sanción se dio este viernes en horas de la tarde y pese a la orden de un juez de Bogotá de no ejecutar la aprobación, debido a la polémica que generó la aprobación dentro del proyecto de la modificación de la Ley de Garantías electorales. Lea: “Un juez no puede decirle al presidente qué puede o no firmar”: Duque

Duque aseguró frente a la orden, que un juez de la República no podía decirle qué objetar y qué no, algo que iría en contra de la Constitución Política de Colombia, según el propio mandatario colombiano.