Procurador de Facatativá prohíbe a concejales participar en paro nacional

Una dura polémica se ha levantado este sábado en Facatativá, Cundinamarca, en donde el procurador provincial de esa ciudad pide a los concejales que se abstengan de “participar de cualquier acto, provocación, publicación en redes sociales, o instigación a la población sobre actos que alteren el orden público en general, en el marco del paro nacional”.

Según el miembro del Ministerio Público, como servidores públicos los concejales “están llamados a mantener y preservar el orden constitucional y legal”.

A su turno, el concejal David Perdigón aseguró que los miembros del Concejo son servidores públicos elegidos por voto popular y no solo funcionarios, pues “sabemos que tenemos una responsabilidad pero en el artículo 20 de la Constitución habla de la libre expresión y yo como concejal he sido afectado por las decisiones del gobierno y nosotros nos debemos a la gente. Estoy en desacuerdo con esta comunicación”.

Colprensa consultó con la Procuraduría General, que aseguró que esta actuación es de un procurador provincial y no corresponde a una directriz nacional y que la comunicación corresponde a una actuación en un caso particular en el municipio, por lo que la carta no corresponde a la línea de pensamiento de la entidad ni a la directriz del despacho de la procuradora.