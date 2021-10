Profesor lleva atrapado más de 40 días en un hospital de China

“Ha sido una experiencia bastante terrible. Es un hospital público donde las condiciones de aseo no son las más apropiadas. No he podido ver la luz del sol porque no me permiten salir del cuarto ni abrir la puerta. La salud mental ya se empieza a deteriorar”, expresó Altamirano en entrevista con Blu Radio.

Por otro lado, Natali Ortega, psicóloga y esposa del docente manifestó en la entrevista que su esposo está viviendo una situación dolorosa y aterradora, contó que el docente camina dentro del cuarto para no desesperarse y mucho menos puede dialogar con alguien en persona, por medio de su teléfono se puede comunicar con su familia en Colombia.

Altamirano confirmó que se ha comunicado en diversas ocasiones con el consulado de Colombia en China quienes le han expresado que, hasta el momento, no pueden hacer nada debido a las normas sanitarias del país asiático.

Fuentes de la Cancillería manifestaron que se están adelantando labores respecto al tema.