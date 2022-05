“Protección de nuestra vacuna como mínimo va a durar dos o tres años”

El científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo reapareció esta semana anunciando el avance de su nueva vacuna contra el Covid-19, que aún sigue en estudio, pero desde ya asegura proteger a los ciudadanos contra todas las variantes del coronavirus, origen de la actual pandemia.

Según el estudio realizado por la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC), institución que Patarroyo dirige, y publicado esta semana por la revista científica ‘Frontiers in Immunology’, la vacuna hasta ahora ha sido probada en monos durante al menos seis meses.

Cabe señalar que Patarroyo, al inicio de la pandemia fue cuestionado por algunos sectores de opinión pública debido a sus posturas sobre el coronavirus, algunas de las cuales fueron calificadas como poco serias, por ejemplo, el científico señaló que la protección de vacunas contra el Covid, que actualmente están siendo utilizadas a nivel mundial, sería de tres a cuatro meses, Patarroyo particularmente se aplicó la vacuna Pfizer contra el Covid-19.

La nueva vacuna denominada Colsarsprot, por Colombian SARS Protection, que viene siendo anunciada por Patarroyo desde hace varios meses, utiliza la misma metodología de su otra vacuna contra la malaria que también continúa en laboratorio. Sin embargo, después de varios años de estudio, el científico reveló que la nueva versión de su vacuna contra la malaria será anunciada en pocos meses.

¿Cómo nació esta nueva vacuna contra el Covid-19?

Esto es la continuación de un concepto que es el que las vacunas se pueden hacer químicamente. Recuerde que todas las vacunas que hay hasta este momento son biológicas, es decir, toman el agente causal de la enfermedad y lo matan con calor, con métodos químicos o lo mutan, también con otros métodos diferentes, esa es una manera de producir vacuna biológica.

La nuestra es totalmente distinta, la nuestra establece entre otras cosas, averiguar la estructura química de las moléculas y luego sintetiza, químicamente o produce químicamente los fragmentos que son relevantes e importantes de la molécula, así pues que usted no tiene que sintetizar o producir toda la molécula, sino los fragmentos.

¿Qué significa producir una vacuna químicamente?

Significa hacerla mediante reacciones químicas, se va agregando de uno en uno los aminoácidos que componen la mano del virus. Las otras no, las otras utilizan células humanas o utilizan hongos o bacterias para que las produzcan y luego tiene que ponerse a purificarlas.

¿Esta metodología ya se ha utilizado en el mundo para hacer otro tipo de vacunas?

No. Nosotros la acabamos de descubrir. Y en el día de mañana podrá ser utilizada para muchísimas otras enfermedades porque es extremadamente sencilla. En lugar de hacer por métodos biológicos, moléculas que tiene 1.200 aminoácidos, nosotros buscamos los fragmentos de 20 aminoácidos, que funcionan como manos, y miramos en dónde están las mutaciones y aplicamos la regla de juego: que es buscar con qué aminoácidos no mutan y reemplazarlos por otros que tengan la misma masa, la misma superficie, el mismo volumen, pero carga eléctrica o polaridad opuesta.

¿Cuál sería el nivel de eficacia de esta vacuna contra el covid?

Yo no hablo de eficacia, yo hablo de cobertura, porque se ha encontrado que la eficacia sí es dependiente del grado de infección que haya tenido el individuo. Nosotros hicimos unos estudios junto con el grupo de inmunovirología de la Universidad de Antioquia dirigidos por la doctora María Teresa Rugeles donde encontramos, que la cantidad alta de anticuerpos que matan el virus se encuentran en aquellos individuos que han sido hospitalizados y recuperados clínicamente después de una enfermedad severa, pero no así en aquellos individuos que tienen un covid suave y los que hayan recibido las vacunas que se están usando.

¿Entonces con esta nueva vacuna cuánto tiempo duran los anticuerpos para enfrentar el virus?

La cantidad de anticuerpos que matan al virus en el tubo de ensayo con nuestra vacuna es altísimo, todavía se encuentra elevado a los seis meses, hasta allí llegamos porque no nos dejaron tener más tiempo los micos. Pero es mucho más de las vacunas que se están utilizando hoy en día, por eso a los tres o cuatro meses debe usted recibir otra vacunación con ellas. Nosotros sabemos muy bien, por lo que se denomina la cinética, o sea la velocidad de estos anticuerpos tanto en producción como de duración, que nuestra vacuna como mínimo va a durar dos o tres años con lo cual es una ventaja enormemente grande.

¿Cuál es la diferencia de esta vacuna con las otras vacunas contra el Covid que ya están en el mercado?

Las otras son productos biológicos y los productos biológicos son, en primer lugar, productos inestables ya que son moléculas muy grandes que se autodestruyen y por eso requieren de refrigeración, en donde la aplicación en sitios distantes va a ser muy difícil. La nuestra no, que es químicamente producida. Segundo, estas vacunas nuestras son de fácil producción y no requiere de equipos ultraprocesados. Tercero, nuestra vacuna no tiene ningún contaminante de ninguna índole, son moléculas absolutamente puras. Y cuarto, son baratísimos. Una vacuna saldría un dólar por individuo vacunado. Las que está comprando el Ministro aquí son a 25 dólares la dosis.

¿En qué fase de desarrollo se encuentra actualmente esta nueva vacuna?

Nosotros estamos en la fase pre clínicos pero ya con estos resultados podemos saltar a los estudios clínicos. El estudio clínico se divide en fase de uno a tres, en donde la fase uno se vacuna hasta 50 personas y se mira como va reaccionando la vacuna y los individuos. La fase dos se hace con 100 a 600 personas. La fase tres se hace con 10.000 personas.

¿En cuanto tiempo iniciarán los estudios clínicos con las personas?

Nosotros estamos listos para comenzar a hacer los estudios clínicos en tres o cuatro meses máximo. Tenemos el apoyo del Invima. Pero vaya uno a saber qué inconvenientes nos quieren presentar otros, sobre todo la competencia. Es que no juegan limpio. Las farmacéuticas multinacionales se cargan al que sea con tal de obtener utilidades económicas para sus accionistas. No sabemos qué piedra nos van a colocar más adelante.