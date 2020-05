Proyecto de “Borrón y cuenta nueva” de morosos, a un debate de aprobarse

En transmisión en vivo por medio de su cuenta de Facebook, Barguil destacó esta como una medida oportuna ante la eventual contingencia, teniendo en cuenta que facilitaría el acceso al crédito para quienes lo necesiten ante la emergencia y hoy se están viendo afectados por los reportes negativos. Además, señaló esta como una salida para que estas personas no deban incurrir en ‘gota a gota’ o demás formas de crédito informal.

Por otra parte, en mayo del año pasado, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes convocó a audiencia pública para conocer el concepto de entidades como BanRep. En esta, Juan José Echavarría, gerente general del emisor, destacó que este proyecto podría tener el efecto contrario y es limitar el acceso al crédito. “Cuando los bancos no tienen la información asumen que la gente es mala paga y elevan las tasa de interés o reducen los montos de crédito a la gente”, agregó.

Reafirmando la tesis de Echavarría, Freddy Castro, gerente de Banca de las Oportunidades manifestó que “en general el catalizador de intercambio es la información. No solo se necesita saber que la persona ya se puso al día con su deuda sino también cómo fueron los hábitos de pago”.

No obstante, después de la plenaria del Senado que tuvo lugar en diciembre del año pasado, los proponentes destacaron que el proyecto impactaría positivamente la vida financiera de los colombianos reportados y que la cultura del no pago no se vería beneficiada a partir del mismo, además destacaron que con este los colombianos podrán consultar su historial crediticio de manera gratuita y sin que se les afecte la calificación.