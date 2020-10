¿Qué le hace falta a Colombia para respetar más a los ciclistas?

Luis Felipe Lota, director de la Ansv, señala que el ciclista es un actor muy vulnerable en las vías de Colombia y prueba de ello es que 249 han perdido la vida en siniestro viales entre enero y agosto de este año. Prácticamente no ha pasado un día en el país en que no haya accidentes que cobren la vida de un ciclista.

Por otra parte, el analista destaca que el comportamiento a través de la educación vial es uno de los cinco pilares del Enfoque de Visión Cero.

“Es muy importante avanzar en él; sin embargo, no puede trabajarse de manera independiente y como única opción. Hoy como sociedad seguimos permitiendo que el 70 % del país no tenga control operativo; que la inmensa mayoría los vehículos que se venden en Colombia no cumplan con estándares internacionales en seguridad vial, que parte de nuestra infraestructura vial no contempla actores vulnerables como peatones y ciclistas”.

Asimismo, Maya destaca que la educación vial es necesaria, “pero debe estar acompañada de una acción integral en infraestructura y vehículos seguros, efectivo ejercicio de la autoridad y el control; y una adecuada atención a las víctimas en los minutos posteriores a los siniestros; es necesario consolidar un sistema seguro”.

Educación y cultura

Wilson Bolívar, decano de la facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, relata que definitivamente el problema es cultural, falta formación ciudadana, que entienda el cuidado de sí y de los otros.

“Hasta que en este país no tengamos claro eso, podrán existir todas las leyes y normativas, pero no v a pasar nada”, dice el académico.

Además, menciona que si en el país prevalece el deseo propio de la necesidad, sin contemplar lo que necesite el otro, esto seguirá sucediendo, y no solo en las vías. “Como sociedad debemos crear las condiciones para que haya un sistema de educación que nos lleve a valorar la vida del otro por encima de cualquier otra consideración”, concluye Bolívar.

En el mismo sentido, el doctor en Sociología y docente de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, señala que en el país hay una falta de capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de pensar que las acciones que se comenten, especialmente en el tráfico, en la vía pública, pueden afectar a otros.

“Eso va tanto de la mano para conductores como ciclistas. Cumplir las normas no es un capricho ni por molestar la vida de las personas, sino porque debemos tener normas que nos permitan, precisamente, comportarnos para evitar accidentes”, destaca Charry.