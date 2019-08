¿Qué pasará con el dólar en Colombia?

Este miércoles el dólar llegó a su nivel más alto en la apertura de la Bolsa de Valores de Colombia. En su cierre, el dólar terminó cotizando en promedio $3.477,5, lo cual representa una ganancia de $19,6 frente a la Tasa Representativa del Mercado del Día, la cual se ubica en $3,457,89.

La divisa internacional superó su último repunte, registrado el 6 de agosto pasado cuando cerró con un precio de $3.459.

En el transcurso del último año, el dólar ha incrementado su precio en 522 pesos, lo cual representa una devaluación de 12.2% para la moneda nacional.

Una de las repercusiones más importantes de esta evolución se sentirá en el mercado interno, que hoy se ubica con altos índices de riesgo. Es así como lo inversionistas han comenzado a optar por el yen, tal como lo muestran las cifras de los últimos cinco meses.

Al respecto, varios expertos coinciden en que la moneda colombiana podría seguir devaluándose frente al dólar, teniendo en cuenta el contexto internacional debido a que la ‘guerra comercial’ entre Estados Unidos y China gana cada vez más protagonismo.

Para el analista en temas económicos José Roberto Acosta, la devaluación del peso colombiano no solo es un hecho sino que lo más probable es que venga una caída mayor en las próximas semanas. El experto afirma que hay grandes posibilidades de que el precio del dólar supere los $3.500 en los próximos días.

“Probablemente esta misma semana superemos los $3.500 y sigamos derecho. Esto porque ya hay algo claro en el panorama: la guerra comercial entre China y Estados Unidos no se va a detener”, sentenció el analista.

Acosta señala que, posiblemente, los aranceles de hasta el 10% impuestos el viernes por China a productos que ingresen de Estados Unidos es uno de los factores que, en medio del conflicto financiero entre ambas potencias, terminan perjudicando la salud de las monedas emergentes, como el peso colombiano en este caso.

“En esa guerra de monedas, nuestra divisa simplemente flotará en la marea que los chinos y los norteamericanos están planteando para la economía mundial. Nosotros somos un ‘palito de paleta’ en el mar. Si la marea sube, subimos; si la marea baja, bajamos. No estamos más que supeditados a esa guerra”, ratifica Acosta.

Por su parte, Javier Díaz, presidente de Analdex, considera que la palabra que puede definir esta coyuntura de la economía internacional es “incertidumbre”.

Díaz también se refirió a las afectaciones generalizadas que produce a nivel mundial la ‘guerra comercial’ entre Estados Unidos y China, además de mencionar las tendencias monetarias internacionales que están determinando el rumbo financiero global.

“La gente está buscando refugio en el Euro y en el dólar que se está fortaleciendo, y todas las otras monedas nos estamos devaluando. No es fenómeno exclusivamente de Colombia, todas las monedas se están devaluando frente al dólar. No se sabe qué va a pasar mañana con la economía mundial: hay quienes hablan de una posible recesión global y empecemos a ver cifras no tan buenas en Europa. Todo esto es lo que está llevando a la devaluación de nuestra moneda”, explicó Díaz.