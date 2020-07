Reapertura de iglesias: ¿Contraproducente en medio de pico de la pandemia?

El ministerio de Salud hizo públicos los protocolos que deben seguirse en iglesias y lugares religiosos para llevar a cabo los cultos.

De acuerdo con la resolución expedida por el Ministerio, el proceso de reapertura iniciará en los municipios no Covid y de baja afectación, y requerirá una coordinación previa entre los alcaldes y el Ministerio del Interior.

Se hará una prueba piloto de 15 días, en la que se permitirá un ingreso máximo de 50 personas al culto religioso. En la celebración religiosa no podrá haber canto porque se ha comprobado que esta actividad puede provocar una mayor propagación del virus.

De acuerdo con el Ministro de Salud, los asistentes de los cultos deben cumplir el distanciamiento físico, lavarse de manos, usar permanentemente el tapabocas, permanecer en el mismo lugar durante el desarrollo de la misa o culto; no portar cirios, velas o velones, no emplear agua bendita ni cantar en la actividad religiosa, y evitar portar carteras u objetos no necesarios para la celebración.

“Un aspecto importante es no saludar de manos, besos ni abrazos, y si presenta comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, VIH, obesidad, desnutrición o es mayor de 60 años, debe abstenerse de ir”, indicó Claudia Cuellar, directora de Promoción y Prevención, añadiendo que personas con síntomas de gripa, por ninguna razón deben asistir al culto.

Pasada la prueba piloto, se iniciaría una segunda fase con una ocupación máxima del 35% de la capacidad total de los lugares.

“Los protocolos son los mismos adoptados para todos los sectores, especialmente lo referente a las normas para el ingreso, la desinfección de manos, de calzado, la asepsia del lugar, el control del distanciamiento físico, el aforo y disposiciones generales para la desinfección de todos los elementos que se utilizan en el culto”, afirma Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC).

Sin embargo, mientras que para la iglesia católica y otros credos religiosos esta medida es necesaria para poder recuperar sus espacios de vida espiritual, ha generado preocupación entre los epidemiólogos, ya que podría generar aglomeraciones y con eso, mayores contagios de Covid-19. En el mundo se han identificado ya varios actos religiosos que terminaron convertidos en eventos de supercontagio, es decir, situaciones en las que una sola persona infectada terminó contagiando a muchas personas.

Diego Rosselli, docente del Departamento de Epidemiología de la Clínica y Bioestadística de la Universidad Javeriana, desaprobó esta medida, porque, los espacios en algunos templos son reducidos, y el distanciamiento es difícil de mantener.

“En muchas iglesias, hay una combinación de factores preocupantes que generan contagio, como lo son primero, espacios reducidos y cerrados; segundo, la falta de distanciamiento, tercero, que las personas hablan o cantan en la iglesia, y peor todavía, se mantienen más de 10 minutos en el lugar, por lo que los contagios son mucho más probables”, manifestó.

Además de esto, Rosselli expresó que esta es una medida que atenta seriamente contra la salud de los ciudadanos y que puede echar abajo los meses de distanciamiento y prevención que se recomendaron en la cuarentena estricta.

“Esta es más una jugada política ejercida por las presiones de líderes católicos y pastores protestantes que ven esta alternativa como una forma de salir de su crisis financiera, a costa de la vida y la salud de sus propios feligreses”, afirmó.

Por su parte, Carlos Trillos, epidemiólogo de la Universidad del Rosario, indicó que este aspecto debe ser evaluado con más cuidado, puesto que se debe revisar las condiciones de los lugares en el que se llevarán a cabo los servicios religiosos.

“Hay que tener en cuenta temas como el distanciamiento y la ventilación adecuada del lugar, de tal forma que las personas puedan cumplir con las normas requeridas para evitar el contagio por Covid-19. Pienso que esta medida debería tomarse más adelante, teniendo en cuenta que la tasa de contagios en cada zona del país es diferente, y en ciertos puntos, está aumentando considerablemente”, enfatizó.