Rechazan carta que pide excluir de un colegio a las hijas de Daniel Quintero

En el documento que se conoció públicamente, no aparece ninguna firma, porque lo que trascendió fue el mensaje de un chat de grupo de padres de familia, en el cual alguno de ellos estaba promoviendo la firma de la misiva. Es posible incluso que ningún otro padre o madre de familia haya aceptado firmarla.

Hasta ahora, las directivas del colegio no se han pronunciado públicamente sobre esta carta, que circuló en primer lugar en un grupo de Whatsapp de los padres de familia de la institución.

La carta, que trascendió al publico a través de un trino de la periodista y columnista Ana Cristina Restrepo Jiménez, termina diciendo que los padres firmantes (aunque no hay firmas porque al parecer estaban en el proceso de recogerlas) se sienten indignados por esta decisión, “que raya con una afrenta a la mayoría de familias que encontramos que lo que queremos inculcar en nuestros hijos se logra con una escala de valores muy diferente”.

Una madre que tiene a su hijo estudiando en esta institución y que no es firmante de la carta y que expresa no ser quinterista ni antiquiterista, expuso que no apoya el mensaje y que incluso le parece “atroz” que mensajes como estos se produzcan en estos tiempos de tanta agitación política.

Ante la situación, un grupo de estudiantes publicó una carta en rechazo al pedido de exclusión de las hijas de Daniel Quintero. En la misiva, los estudiantes piden a las directivas que se mantengan alejadas de decisiones que tienen motivaciones políticas.