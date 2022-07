Registraduría apeló fallo que revivió la revocatoria a Daniel Quintero

La Registraduría Nacional del Estado Civil impugnó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que le ordenaba cumplir con la notificación al presidente de la República sobre la certificación que se hizo de las firmas necesarias para avanzar con la revocatoria del alcalde Daniel Quintero.

Tal como lo anunció El Colombiano, en el documento de 18 páginas que contienen la impugnación, la Registraduría argumentó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la competencia de verificar si se cumplieron los topes económicos en la recolección de las firmas. Es justamente esta entidad la que hundió el proceso revocatorio al considerar que se sobrepasaron los topes, tras analizar el informe de estados contables presentado por el comité que impulsa la revocatoria.

La Registraduría también hizo énfasis en que ya existía otro fallo que le “ordenó al CNE verificar lo atinente a los topes electorales”, por lo cual esta nueva decisión la consideran improcedente.

“No se comparte y no consideramos cierta la premisa de la sentencia según la cual el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para convalidar si hubo o no violación a los llamados topes electorales”, indica la Registraduría en la impugnación contradiciendo la postura del Tribunal.