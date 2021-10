Registraduría arranca compra de software para escrutinio de elecciones 2022

Según Vega, “hace unos meses se nos aceptó la Misión de Observación Electoral y el nuevo embajador de la Unión Europea ante Colombia se hizo presente porque se autorizó la misión de exploración de carácter técnico y político. Tenemos el trabajo organizado para que estén en las elecciones del Congreso y presidenciales”.

Frente a los cuestionamientos que se han hecho desde la oposición que considera en algunos de sus sectores que la organización no está suministrando las garantías mínimas para las elecciones, Vega la rechazó y les dijo que si así lo piensa, lo mejor es que se retiren. “Ese manto de duda del fraude electoral no es cierto. El que no sienta garantías o crea que le harán fraude, pues no debería presentarse”, indicó en declaraciones a los medios.

Un anunció más de transparencia electoral, es que se continuará con la depuración del censo electoral para evitar que haya suplantación u otro tipo de delitos electorales. Vega indicó que en un trabajo conjunto entre la Registraduría Nacional y la Superintendencia de Notariado iniciaron la revisión de posibles irregularidades en registros civiles de extranjeros en más de 100 notarías del país.