Renuncia a su curul el senador Eduardo Pulgar

En una carta con fecha del 10 de febrero y dirigida al presidente del Senado, Arturo Char, renunció a su curul el detenido senador del Partido de la U, Eduardo Pulgar, quien es investigado por el delito de extorsionar a un juez de la República.

Pulgar se encuentra privado de la libertad desde el 3 de diciembre de 2020, en la cárcel de La Picota, de Bogotá.

Este viernes, casualmente, la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición presentada por su defensa para que se descartaran como prueba los audios de las interceptaciones en las que se le escucha presionando a un juez.

Pulgar dice en su carta que “en esta oportunidad me dirijo a usted para presentar renuncia al Senado de la República a partir de la fecha, pues desde que se me impuso medida de aseguramiento por parte de la Sala de Instrucción de la Corte, la cual recientemente quedó en firme, me es imposible continuar ejerciendo mi cargo de senador de la República y atender así el cumplimiento de mis deberes funcionales”