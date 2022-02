Responsabilizo por mi vida al presidente Duque: Piedad Córdoba

Tras ser acusada de haberse extralimitado en sus funciones como mediadora en la liberación de secuestrados por la extinta guerrilla de las Farc, la ahora candidata al Congreso por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, se defendió por medio de un comunicado y responsabilizó al presidente Duque por su vida. Lea: Exasesor de Piedad Córdoba la acusó de manipular liberación de secuestrados

“Aun no logro entender el porqué del ensañamiento en mi contra desde tantos sectores reaccionarios para impedir que pueda hacer política. No he cometido delito alguno, por el contrario entregué toda mi carrera política para conquistar la paz y los cambios sociales. No me vengan con el cuento de que soy una mujer que se hace perseguir. Acá hay una política sistemática del régimen”, dice Córdoba al iniciar su defensa. Lea: Íngrid Betancourt acusa a Piedad Córdoba de retrasar su liberación

La excongresista asegura además que no es la primera vez que han surgido testigos falsos en su contra en épocas electorales, como por ejemplo el “entrampamiento a través de la confesa estafadora Giselle Jaller Jarbour, alias ‘La Mona Jaller’ quien se me presentó supuestamente a nombre del gobierno de Trump para mediar en la liberación de Simón Trinidad en 2017”. Lea: ¿Qué le espera en la justicia a la excongresista Piedad Córdoba?