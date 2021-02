Revuelo político por declaraciones del Noño Elías a la justicia

El excongresista Bernardo ‘El Ñoño’ Elías prendió de nuevo el ventilador acerca de su relación con la multinacional Odebrecht y su intervención en el entramado de sobornos a políticos influyentes para quedarse con contratos de infraestructura.

Sus declaraciones, sobre el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial de 2016 de Juan Manuel Santos y sobre la supuesta intervención de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez en la concesión del tramo Ocaña-Gamarra, generaron revuelo político.

Mientras unos sectores atacan a quien fuera Nobel de paz otros mantienen un gélido silencio. El primero en pronunciarse fue el partido Centro Democrático que indicó que “Bernardo Elías está en la cárcel por tráfico de influencias y por beneficiar a otros en el escándalo de Odebrecht; Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia le entrega a Elías 2500 millones de pesos para la primera vuelta”.

Y continúa, “Elías le entrega a Roberto Prieto, gerente de campaña Santos, 800 millones para la primera vuelta”. En ese sentido la senadora Paloma Valencia aseguró que “ aquí lo que se dice es que Odebrecht mantuvo reuniones con el expresidente Santos, que se habló de este tema que las exministras Parody y Álvarez sabían de lo que se trataba y de los beneficios que tendría la familia de una de ellas y aquí lo que estamos hablando es que se usaron ingentes recursos estatales para influir y cambiar la voluntad de los colombianos”.

“Oscar Iván Zuluaga debió ser el presidente; nos robaron y para hacerlo se robaron la plata de todos los colombianos, dándole contratos a Odebrecht”, puntualizó.

A su turno, el también senador Ernesto Macías indicó que “el entramado criminal y corrupto de Odebrecht en Colombia, debe conocerse en su integridad. Y absolutamente todos los que participaron o se beneficiaron de aquellos dineros de origen ilícito deben responder ante la Justicia, la cual tiene suficientes pruebas para pronunciarse”.

El mismo parlamentario recordó que junto a varios parlamentarios de su bancada y en representación de Jaime Lombana, se radicó en el 2017 “una denuncia ante la Fiscalía en donde denunciábamos a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por la contratación de la vía Ocaña Gamarra. Una denuncia por los mismos hechos fue radicada ante la Procuraduría dos meses después en 2017. Seguimos esperando resultados”.

Los pronunciamientos también vienen de otros sectores. El hoy disidente de La U, Armando Benedetti sostuvo que “cómo es posible que en este país la justicia no haya escuchado al principal socio de Odebrecht en el país que es Luis Carlos Sarmiento. No hay una sola declaración ya sea del padre o del hijo, ni de los brasileros, ni de los contactos. Cómo es posible que hay una corrupción probada y no se entrevista a los directos implicados. Esto es una burla. Una payasada”.

En ese sentido el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, indicó que “en Colombia deben caer los que tengan que caer, “pero aquí tienen que ser todos. No sólo los enemigos del Fiscal de Turno.

Nunca me comí el cuento de que a al viceministro de Uribe le pagaron 6.5 millones en sobornos pero de ahí para arriba a nadie más. Ese cuento no lo cree nadie”.

A su turno Alexander López, senador del Polo, criticó al Centro Democrático asegurando que “El Centro Democrático es el papá del cinismo sacando pecho por las declaraciones de Ñoño Elias, olvidando selectivamente este registro que también involucra a Zuluaga e Iván Duque con Odebrecht.

Los sucesores de Uribe son iguales porque vienen de la misma escuela”.

En ese sentido el precandidato presidencial y senador Jorge Robledo sostuvo que “esta investigación ha sido un fracaso absoluto, aquí lo que ha imperado es el Tapen-tapen”, según dijo “la investigación sobre la corrupción de Odebrecht venía mal, un fracaso absoluto. Moreno dice que Néstor Humberto Martínez montó en la fiscalía una conspiración corrupta de “sicariato judicial” que ha favorecido a los corruptos del caso Odebrecht, entre otros”.

Agregó que “En este caso Luis Gustavo Moreno acusa de muy graves conductas a Néstor Humberto Martínez y eso no es un escándalo. Nadie lo llama a pedirle explicaciones. ¡El colmo! Además, los adelantos de la Fiscalía en el caso Odebrecht - Grupo Aval son confusos a propósito. Hago un llamado al Fiscal Barbosa a no confundir al país, porque la confusión es favorable a ocultar la corrupción”.

Las declaraciones del Ñoño

Elías es testigo de la Fiscalía en el proceso que se sigue contra el exgerente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, y las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, por presuntos hechos de corrupción con la empresa brasilera Odebrecht.

En la declaración Elías sostuvo que Andrade tenía todo el conocimiento de las presiones de Odebrecht para quedarse con las licitaciones de obras públicas en Colombia. Además dijo que lo visitó varias veces en su apartamento para acordar los pagos.

“Yo le dije a Martorelli, (presidente de Odebrecht en Colombia) que no tenía participación ni entrada, que eso era con el Gobierno Nacional, él me dijo: sí, yo sé que sí, yo tengo todo armado pero no me abandone en eso, ni en unos reclamos que voy a presentar. Yo le dije: Martorelli, si tú te das cuenta acabamos de perder la primera vuelta presidencial con el señor Óscar Iván Zuluaga, la segunda vuelta viene ahorita y no sé si vayamos a ganar. Si el señor Óscar Iván Zuluaga llega a ganar y Santos a perder quitan al señor Andrade y a la ministra, y yo no tendré posibilidad de ayudarte a terminar el otrosí en lo poco que yo pueda”, dijo el excongresista en la declaración.

En una de las revelaciones que hizo el exparlamentario el directivo de la compañía le habría dicho: “No te preocupes amigo, que ya yo tuve una reunión con el mismo presidente Santos acá, la empresa tuvo una reunión con él, tuvo una reunión con los jefes de campaña y con el mismo Roberto Prieto y vamos ayudar a reforzar para que no perdamos la segunda vuelta. Ahí es donde entendí que, desde la ministra pasando por la campaña presidencial, el doctor Andrade estaba ayudando a sacar ese otrosí a cambio de eso. Y el gobierno en cabeza del presidente se encargaba de ayudarles a terminar de sacar el otrosí con el confis y el conpes”

Denuncias previas

Cabe anotar que los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana habían denunciado ante el CNE, la Comisión de Acusación, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía el presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña Santos. En una extensa carta los exmandatarios preguntaban si a Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente, le fueron entregados 3 millones de dólares ($6.000 millones al cambio de la época) para la primera vuelta.

Además preguntaban si se había distribuido un millón a través de la firma Paddington en Panamá, con la intermediación del señor Luis Alberto Peña, vicepresidente de Sancho BBDO. El otro millón, según los expresidentes le fue entregado a Peña con el objeto de mejorar la imagen del firma brasileña Odebrecht, y después fueron monetizados y entregados a la campaña.

Los exmandatarios también preguntaron si Prieto solicitó dos giros, uno por 350.000 dólares y 650.000 mediante la modalidad de órdenes de pago al Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. La investigación aún está siendo adelantada por las autoridades correspondientes.