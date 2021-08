Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, en nuevo escándalo

Mario Camacho, exgobernador de Santander.

Sobre destinar el 10 % del sueldo a Hernández y su movimiento si era elegido, Figueroa aseguró que “Rodolfo estaba muy molesto con los que se eligieron al Concejo y la Asamblea. Él sacó un crédito y esta gente no volvió a aparecer. Entonces consideró que lo más conveniente era tener una caja menor para gastos del movimiento porque no le iba a volver a dejar con la deuda que son cerca de $600 millones”.

Respecto al audio, el exfuncionario indicó que no tiene conocimiento del mismo, que a él no “le enviaron ningún audio. Debieron grabar alguna reunión, pero a mí no me llegó ningún audio”.

Por su parte, Emiro Arias explicó que en su historial político no ha pagado por pertenecer a ningún movimiento político, ni cuando ha sido candidato y no lo hará. “Yo sí conozco el audio. Rodolfo me propuso estar en la lista al Senado, pero le dije que no. Hablamos con gente del movimiento sobre aportes y yo les indiqué que en recoger firmas no se iban más de $160 millones. Tampoco discutí el tema del 10 % de salario si quedaba. Si me lo hubiera propuesto diría que no, porque no es adecuado”.

Ludwing Gómez, por su parte, aseguró que a Vanguardia que en sus conversaciones con Rodolfo Hernández no hablaron de aportes. “No quiero ni pronunciarme al respecto, porque no conozco el audio”, indicó.