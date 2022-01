Rodolfo Hernández: “Las Farc secuestró a mi papá y el ELN mató a mi hija”

Este martes se desarrolló un cara a cara de los candidatos presidenciales que estarán en el contienda en las elección de este año. Dirigidos por El Tiempo y Semana, los candidatos respondieron varias preguntas entre ellas si iniciarían diálogos de paz con la guerrilla del ELN. El candidato Rodolfo Hernández dio una respuesta basándose en una tragedia familiar.

“Quisiera comentarles a los que no saben. Las Farc secuestraron a mi papá y los del ELN secuestraron a mi hija y la mataron. Ahora que estoy en esta contienda, yo de presidente no duraré cinco, seis o siete años conversando todos los días con una teoría diferente, gastando miles de millones que hacen a los colombianos más pobres”, dijo con la voz entrecortada Rodolfo Hernández.

En cuanto a la respuesta a la pregunta planteada durante el debate, el candidato respondió: “Yo he dicho y me comprometo es a que esta guerrilla se adhiera al compromiso que se hizo con las Farc, lo que pasa es que no lo han hecho cumplir y el Gobierno no ha cumplido en su totalidad. Yo le pondré un otrosí al ELN para que acepte esas condiciones y firme, porque yo no puedo trasladar la tragedia mía al pueblo colombiano. Colombia necesita es tranquilidad para poder trabajar”.