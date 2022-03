Rodolfo Hernández se reunió con el papa Francisco

“Colombianos, el papa me bendijo esta bandera de Colombia, hoy 16 de marzo a las 09:00 a.m. tuvimos mi esposa y mi hijo una audiencia privada con el papa. Los temas que le interesaron muchísimo al santo padre fue recibir la noticia de que yo voy a ser candidato a la Presidencia”, expresó Hernández en un video.

“Me advirtieron que no podía hacer fotos, ni grabaciones, ni audio ni nada. Después de que saliera era otro tema. Simplemente pedimos la visita para que nos diera la bendición y nos iluminara para ganar en primera vuelta”, expresó Hernández en la emisora Blu Radio.

Colombianos, me encuentro con mi familia en Ciudad del Vaticano. Voy a recibir la bendicion del Santo Padre para gobernar a Colombia. Les mando un fuerte abrazo

“Le quiero pedir al santo padre que me ilumine y me dé fuerza para sacar en el próximo Gobierno que vamos a liderar, a toda esa ladronera que ha traicionado los intereses de Colombia, ese es nuestro propósito y pedirle la bendición para llegar fortalecidos a terminar la campaña y no flaquear en el propósito supremo que es recatar a Colombia”, expresó Hernández en su cuenta de Twitter.