Salvatore Mancuso propone un encuentro con todos los actores armados

El excomandante de las Autodefensas Salvatore Mancuso le planteó al presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, la posibilidad de que se haga un encuentro con actores del conflicto armado para contar la verdad de lo ocurrido en el conflicto, como ya se lo había propuesto hace unos días a Rodrigo Londoño, ex comandante de las FARC.

En una carta enviada desde una cárcel en Estados Unidos, el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso, aceptó la invitación que le hizo De Roux a hablar directamente y no a través de terceros.

Le explica que su condición de detenido en una cárcel de Estados Unidos le dificulta adelantar personalmente cualquier actividad para materializar su propósito, y por eso debe hacerlo a través de terceros, pero precisa que de tiempo atrás viene participando en actividades con comisionados para revelar la verdad de lo ocurrido.

Sin embargo, asegura que para que esta labor sea efectiva deben participar todos los actores del conflicto, incluidos ex miembros de la guerrilla, de los paramilitares, terceros civiles responsables, miembros de la Fuerza Pública, agente del Estado, políticos, etc.

Por esa razón, le plantea al presidente de la Comisión que facilite encuentros para que todos los actores del conflicto puedan participar y reconstruir la verdad y así construir la paz.

“Encuentros donde converjamos los actores del conflicto armado para reconstruir y contar entre todos la verdad sobre diferentes hechos de interés para las víctimas y el país”, sostiene Mancuso.

A esos encuentros debería acudir no solamente Rodrigo Londoño, ex comandante de las FARC, sino ex comandantes de los bloques de la guerrilla de las FARC “que operaron en las mismas zonas donde yo también estuve al frente de los Bloques de Autodefensas, además de invitar a otros ex comandantes de las AUC que quisieran aportar sus verdades, los terceros y agentes de estado de facto, miembros activos y no activos de la fuerza pública”, dijo.