Sanciones que le esperarían a humoristas que se burlaron de joven fallecida

“En dónde queda la ética y lo estético del humor. Ridiculizar el drama de una familia merece toda sanción social, no podremos avanzar como sociedad, si no ponderamos la vida y el respeto por encima de todo”, señaló Carlos Alberto Arcila Valencia de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho.

Hasta ahora los creadores de F*cks News no se han pronunciado sobre la posibilidad de enfrentar un proceso ante la justicia. El penalista Santiago Trespalacios aseguró que el escenario para resolver este pleito no es el jurídico, pues hasta ahora la ley no contempla sanciones punitivas contra el humor.