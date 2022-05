Se hunde la moción de censura contra el ministro Diego Molano

Molano logró el apoyo en total de 116 representantes que votaron no por la máxima sanción que es la destitución del cargo. Por el sí tan sólo se dieron 28 votos, entre ellos el del liberal Carlos Alejandro Chacón.

El debate de la moción se había surtido la semana anterior y su votación se convocó para hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes, como único punto. Contrario a la moción del año pasado que no se votó, en esta ocasión el funcionario tuvo un sonoro respaldo por la mayoría de los partidos de gobierno y los independientes. Sólo se apartó de respaldarlo el partido Mira que por medio de su representante Irma Herrera votó en blanco.

May 04 - 14:52

May 04 - 15:03

May 04 - 17:04

Este espaldarazo es un triunfo contundente para el presidente Iván Duque, a quien definitivamente la oposición no le pudo tumbar a ninguno de sus ministros, aunque Guillermo Botero, su primer ministro de la Defensa, le tocó renunciar antes de la votación para no caerse. Algo similar pasó con Karen Abudinen quien ante ir perdiendo el apoyo de los partidos oficialistas tuvo que renunciar. Lea: “Todo era una fachada... yo me siento engañada”: Karen Abudinen

En cuanto a Molano esta fue su tercer moción de censura que no logró consolidarse. El año pasado tanto en Senado como en la Cámara le tramitaron la moción por los hechos de orden público durante la jornada del paro nacional que se extendió por más de tres meses, tiempo en el cual fallecieron varios civiles en acciones con la Policía Nacional en esos operativos de control.

Tras su amplio apoyo, el ministro sostuvo que “hoy se ratifica la confianza en la Fuerza Pública con la votación de los representantes a la Cámara” y destacó que esto es un mensaje “a los soldados de Colombia que protegen a todos los colombianos, que combaten a esas organizaciones que son símbolos del mal que buscan generar terror”.