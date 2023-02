“Se plantea una transición donde no hay tiempo ni recursos”: ACEMI

Si la reforma es aprobada tal como se presentó, ¿será el fin de las EPS?

La propuesta de reforma lo que hace es que funda un nuevo sistema, que no es el sistema de salud en el marco de la seguridad social en donde los privados, desde la Constitución, tienen un rol y una participación. Acá lo que se hace es que se funda un sistema de salud público en donde la puerta de entrada para los usuarios deja de ser la EPS y se convierte en los Centros de Atención Primaria (CAP), que son centros de baja complejidad ubicados en diferentes sitios a lo largo y ancho del país y digamos que esos centros son los que se encargan de hacer la atención primaria, es decir la cita con médico general, con el pediatra y también remitir a los diferentes servicios.

Para eso hacen unas redes en donde la sola conformación de estas participan cinco instancias diferentes. Eso lo hacen las entidades territoriales con la comisión departamental y municipal de salud, un consejo territorial, una unidad técnica, un consejo de planeación y evaluación y el que realmente termina contratando es el fondo nacional de la Adres, lo cual nos genera una gran preocupación porque se está fragmentando y dividiendo la atención de los usuarios de salud que en este momento a través de su EPS cuentan con redes integrales. No se prevé absolutamente nada para la dispensación de medicamentos, no está previsto cómo se va a contratar a los médicos especialistas que hoy funcionan desde sus consultorios. No se está previendo la gestión de riesgo en salud, no se está haciendo una medición de los resultados en la salud, con lo cual surgen muchas preocupaciones, se minimiza el rol de las EPS a ser administradores de estos Centros de Atención Primaria en Salud. Si así lo definen, en nuestra visión es lo mismo que eliminarlas.

¿Qué tiene de malo y qué tiene de bueno el nuevo modelo, frente a lo que funciona hoy en día?

La verdad es que el modelo como está planteado no es un modelo que vaya a operar. Esto no está pensado desde lo operativo y la parte operativa en el sistema de salud lo es todo, porque las atenciones tienen que realizarse a tiempo, porque las personas tienen que poder encontrar los medicamentos en el momento que se necesitan. Acá hay un gran riesgo, se plantea un transición en donde no hay ni tiempos ni recursos definidos, donde hay una nueva institucionalidad y se parte de cero, eso, creo que genera muchos riesgos de cara a la continuidad de los tratamientos de la población y del acceso efectivo a los servicios de salud de la población.

Dentro del proyecto me parece que nosotros compartimos el objetivo de darle mucha más importancia a la atención primaria en salud. Esto es algo que podemos hacer sin necesidad de acabar las EPS, creo que también es importante el énfasis que se le quiere dar a la prevención y promoción que se menciona en el proyecto, pero nuevamente no se desarrollan los cómo.

Pongámonos en la perspectiva de un paciente. ¿Cómo va a sentir un paciente cualquiera de los cambios que se quieren hacer en el sistema?

Se va a ver afectado desde el día uno. De hecho, desde ya se está viendo afectado porque la incertidumbre que genera la reforma, las personas recordemos han manifestado en diferentes encuestas, sondeos de opinión que no quiere que acaben con su EPS y esto es lo que está haciendo el proyecto. Se empieza desde cero se tienen que empadronar en un Centro de Atención Primaria que aún no están construidos, que no existen, donde no hay dotación, donde no hay sistemas de información y progresivamente lo que dicen es que todas las EPS incluida la nueva EPS tendrán que ir entregando la población a estos nuevos Centros de Atención Primaria, la puerta de entrada deja de ser la EPS y serán estos centros en donde usted tendrá que inscribirse y adaptarse a cual sea la red que ellos constituyan, ellos serán los que definan cuales son las atenciones que se pueden o no dar a través de un sistema de remisiones que en la práctica son lo mismo que una autorización. Lea aquí: Reforma a la salud: “No nos podemos equivocar”, dice la Andi

Vemos con gran preocupación la continuidad de los tratamientos. Hay cerca de ocho millones de personas en Colombia que tienen ya identificada una enfermedad crónica o una enfermedad de alto costo y que se verían altamente afectados, lo que estamos viendo hoy es un aumento en el uso, las personas están acudiendo y están buscando activamente servicios de salud frente a la incertidumbre de la reforma y eso está generando una mayor congestión en el sistema y está aumentando los tiempos de espera, los tiempos de oportunidad para los diferentes tratamientos. Es decir, esta reforma al igual que todas las reformas que se anuncian empiezan a tener efectos no desde que son aprobadas, sino desde que el Gobierno hace los anuncios y esos anuncios están generando una gran incertidumbre en la población, lo que implica que vamos a tener un déficit de recursos porque eso no está previsto desde las cuentas para el cálculo de los dineros que se transfieren a las EPS y puede tener una afectación desde ya en todos los usuarios.

Para luchar contra la corrupción, ¿es mejor dejar la administración de los recursos en manos privadas o en manos públicas?

Yo creo que las funciones que se le están poniendo a la Adres sobrepasan por mucho sus capacidades, pero además la Adres va a ser una etapa temporal porque lo que se está proponiendo de fondo es que se creen unos fondos departamentales y municipales donde sean alcaldes y gobernadores los que retomen la administración de los recursos de la salud. Se crea al interior de la Adres un sistema de diez subcuentas y vemos que cuando hay una estructura con tantos fondos, con tantos niveles, pues realmente se puede perder la trazabilidad de los recursos y eso genera un riesgo muy importante para la transparencia en el uso de los recursos a la salud. Nosotros lo que proponemos es que haya un sistema transaccional que sea visible para todos de cómo se mueven los recursos de la salud y para eso reitero que no es necesario acabar con las EPS.

*Al trasladar las funciones a secretarías de salud territoriales ¿se puede mantener la cobertura que existe hoy en día en el sistema de salud?

Pues tenemos que volver a empezar. Nos tomó casi 25 años lograr la cobertura universal, esto será un proceso donde se puede perder un avance importante en cobertura además porque la visión territorial donde usted tiene que empadronarse en el Centro de Atención Primaria (CAP) de su residencia, hace que tenga que volver a empadronarse si se mueve, la población en Colombia tiene una alta movilidad, hay personas que trabajan en un municipio y viven en otro, lo cual genera un retroceso en el derecho de la portabilidad de lo que tenemos hoy que es un seguro que nos cubre a nivel nacional, entonces creo que muchos avances así como el de la libre elección de la EPS están comprometidos acá.