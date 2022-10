Semana de receso: más de 9,8 millones de vehículos rodarán por Colombia

Arranca la semana de receso escolar en Colombia y con ella la salida de los viajeros hacia diferentes zonas de descanso en todo el territorio nacional. Según estimaciones de las autoridades, se espera que se movilicen por las vías del país 9,8 millones de vehículos.

También se estima que por las terminales de transporte se movilicen 3.546.938 pasajeros en 366.132 vehículos, lo que representaría un incremento cercano al 25 % con relación al mismo periodo de vacaciones de 2021.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, manifestó que las diferentes entidades del Gobierno Nacional se vienen preparando desde hace varios días para acompañar a las personas en sus viajes y brindarles la seguridad necesaria.

En ese sentido, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional dispondrá de 5.600 hombres y mujeres en 110 puestos de control, para brindar seguridad, movilidad y prevención de siniestralidad en toda la red vial nacional.

También contará con 262 alcohosensores, 174 radares de velocidad, 30 estaciones totales de topografía, 62 unidades móviles de criminalística y cinco buses aulas, según confirmó el director de la institución, brigadier general Wilson Javier González Delgadillo.

“Nuestra recomendación a los conductores como siempre es: no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo ningún motivo en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas en la vía, no utilizar elementos distractores, como dispositivos móviles, a la hora de conducir y realizar pausas activas si los recorridos son largos”, dijo.