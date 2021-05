Semana definitiva para la reforma de la salud en el Congreso de la República

Con el anuncio del voto negativo por parte del partido Liberal, además de la solicitud que realizará la Alianza Verde de utilizar el estatuto de la oposición para convocar a una sesión que permita el hundimiento definitivo del proyecto 010 del 2020, se reanuda esta semana el trámite de la reforma a la salud en las comisiones séptimas de Senado y Cámara del Congreso.

Voto negativo

El pasado viernes, la bancada del partido Liberal, colectividad que venía respaldando el controvertido proyecto, determinó cambiar de postura y ahora votará negativa la reforma a la salud.

Según el senador liberal Guillermo García Realpe, “el pasado viernes el partido acordó votar no a la reforma, por privilegiar los negocios por encima del derecho fundamental a la salud”. Igualmente, el representante liberal por Caldas José Luis Correa sostuvo que la bancada “acaba de tomar la decisión de no acompañar el proyecto y buscará su archivo en la sesión propuesta para la próxima semana”.

A pesar de no avanzar en su trámite legislativo, los promotores de la reforma a la salud insisten en no dejar archivar la controvertida iniciativa. Por tal motivo, el partido Verde anunció que usará el estatuto de la oposición para que el controvertido proyecto sea puesto a votación y definir su archivo definitivo.

“Usaremos el estatuto de la oposición para citar la próxima sesión, la ley nos permite citar y establecer el orden del día. Si no se va a retirar el proyecto y quieren dilatar el debate le pido a mis compañeros que usemos el estatuto para que hundamos el proyecto que no tiene las mayorías”, explicó el representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro.

Audiencia pública

La reforma tiene pendiente un foro que se realizará hoy martes 18 de mayo, y ese mismo día se espera que la oposición cite para el siguiente día y así se defina si la ley continúa en trámite o se hunde.

“Nosotros seguimos insistiendo en su retiro, toda vez que esa Reforma a la Salud continúa con el Negocio que han hecho con la salud y no soluciona la tercerización laboral del personal de salud”, señaló el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Fabián Díaz.

Cabe anotar que el Partido Mira y el Partido de La U retiraron su apoyo a la norma. El segundo, a través de su presidente Dilian Francisca Toro, aseguró que no votará el proyecto de reforma a la salud, “porque no es una reforma estructural que necesita el sistema, la atención primaria, la medicina familiar y las redes integradas de servicios están en la ley 1438, que debe ser reglamentada por el Gobierno. Ya es hora de construir verdaderos consensos para garantizar la salud de los colombianos como un derecho fundamental”.

Así la cosas, el presidente de esa comisión Ritter López, junto a José David Name y a Juan Felipe Lemos, enviaron una carta retirando las firmas de apoyo a la iniciativa.

Otro partido que le dijo no al proyecto fue MIRA, que publicó un comunicado indicando que luego de un estudio detallado de la iniciativa no apoyará esta propuesta, “porque no resuelve problemas estructurales, en especial la atención oportuna y de calidad para pacientes, así como condiciones más justas para los trabajadores del sector”. Esta decisión deja al proyecto sin el apoyo de Aydeé Lizarazo, senadora de esa colectividad.

Al retiro de firmas también se sumaron Juan Samy Merheg, del Partido Conservador; Oscar Darío Pérez y Alejandro Corrales, del Centro Democrático; y Rodrigo Lara, de Cambio Radical.