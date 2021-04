Semana Santa: más de 4 millones de vehículos se han movilizado por el país

4.916.483 vehículos se han movilizado por las carreteras del país, en el marco de esta Semana Santa. Cifra que es menor a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la Policía, tan solo en Bogotá se movilizaron entre ingresados y salidos, 860.922 automóviles, lo que representa una disminución de -18%, mientras que en Cundinamarca se han movido 1.615.257 automotores con una disminución de -7%. Es importante mencionar que estas cifras se comparan con 2019, por los efectos de la pandemia del COVID-19.

Las autoridades también informaron que 6.876 conductores fueron sancionados por infringir las normas de tránsito, de los cuales 1.457 no portaban la licencia de conducción, 696 no tenían revisión técnico-mecánica, 751 conducían una motocicleta sin observar las normas, 550 no portaban SOAT, 333 adelantaron en zona prohibida y 388 personas recibieron comparendos por transporte informal.

En materia de control a estados de embriaguez se realizaron más de 7.711 pruebas arrojando positivas 82 a nivel nacional, las principales ciudades con mayor control han sido Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga.