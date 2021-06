Senador cristiano denuncia que lo amenazaron de muerte

“La moción de censura no ordena masacres ni barbaries ni agresiones contra la sociedad civil, la moción se aplica en caso de que el ministro no hubiera atendido el llamado a un debate o no hubiera realizado las funciones para las que fue nombrado y las evidencias del debate no mostraron ni lo uno ni lo otro. Ante los supuestos abusos de autoridad el ministro dijo que había más de 28 sanciones y más de 200 investigaciones en curso, es decir que había actuado con ese particular. Es decir que quienes no apoyamos la moción de censura no estamos tampoco impulsando un acto de barbarie contra los jóvenes del país”, dijo Rodríguez.