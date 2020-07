Senador Pulgar asegura que Alex Char trató de sobornarlo con $5.000 millones

En el audio, con el que acompaña su columna, se oye decir a Pulgar que: “A mí Alex Char me ofreció cinco mil millones de barras, para que yo me le torciera al procurador general y me fuera a votar con la vieja... Cinco mil millones de barras... Y le he dicho al man: No... Y yo me quedé con Carrillo”.

Incluso hay otro audio, en donde Pulgar expresa que dudo en mantener su postura con Carrillo: “No joda, ¿qué te voy a decir? Son cinco mil barras y yo lo pensé. ¿Sí me entiendes? Eso es un resto de plata. Un billete. Para hacer un edificio. Yo te lo digo para que tú sepas... y lo rentas y vives toda la vida de eso... Ahora yo dije, me encerré en un cuarto, y dije: es la única forma en que la gente me conozca, como un tipo... como soy... como un tipo íntegro y serio”.

Finalmente, el periodista Coronell asegura que habló con el exalcalde de Barranquilla Alex Char, quien le aseguró frente a lo dicho por Pulgar en el audio que: “Por Dios, hasta dónde hemos llegado. Esto es una locura. Eso no es cierto. ¡Qué locura! Obviamente ese era un debate que nos importaba a todos pero yo no me metí. Yo estaba de alcalde. Eso es una total falsedad. Por Dios”.