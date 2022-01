Senadora paloma valencia pide a Óscar Iván Zuluaga no unirse al equipo Colombia

“Derrotar la amenaza del populismo de la izquierda no es una cuestión de unidad política, sino de levantar nuestras banderas, con las que la ciudadanía siempre ha empatizado”, afirmó.

Mientras los integrantes del Equipo Colombia siguen aún sin ponerse de acuerdo acerca de si aceptarán el ingreso de Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, una de las personas más cercanas al ex presidente Álvaro Uribe, pidió a Zuluaga no hacer parte de esa coalición.

El posible ingreso de Zuluaga al Equipo Colombia se viene barajando desde hace días. Dirigentes del Centro Democrático como Ernesto Macias han pedido a los miembros de esa coalición que se unan con Zuluaga.

“La amenaza del populismo de izquierda solo se derrota si los que estamos del lado correcto y queremos el país logramos la unidad, sin egos ni vetos. La unidad no significa que seamos iguales, ni estar de acuerdo en todo. Solo unidos, sumando, y en equipo salvamos a Colombia”, manifestó Macías.

Sin embargo, en el Equipo Colombia no existe acuerdo sobre esta posibilidad. Mientras que Federico Gutiérrez y David Barguil se han mostrado partidarios de esta alianza, el ex alcalde de Barranquilla Alejandro Char y la ex gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro se han opuesto porque consideran que la figura de Zuluaga puede llevar a la polarización.