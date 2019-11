Sergio Fajardo insiste que no va a contestar ataques de Gustavo Petro

El excandidato presidencial, Sergio Fajardo Valderrama, se declara desde ya en campaña, y lo hace con miras a las elecciones presidenciales del 2022, cuando se reemplazará al actual mandatario nacional, Iván Duque, y a la vez, Fajardo casi que anticipó con quien no haría alguna alianza política: con el senador y jefe de la Colombia Humana, Gustavo Petro.

El distanciamiento entre los dos excandidatos presidenciales de 2018 se ha ahondado en los últimos días, en particular las pasadas las elecciones regionales del 27 de octubre, cuando Petro cuestionó a Fajardo por el mal resultado de su candidata a la Alcaldía de Medellín, Beatriz Rave, quien solo tuvo 14 mil votos a pesar de estar avalada y acompañada por Fajardo.

“Miren la candidata de Fajardo a la Alcaldía de Medellín obtuvo 14.000 votos, el 1%, en una ciudad que gobernó Fajardo y es su cuna. Colombia Humana obtuvo 440.000 votos en Bogotá, y él 14.000. Pero la prensa dice que el derrotado es Petro y el triunfador Fajardo. ¿Irracionalidad?”, escribió Petro.

Incluso su hijo, Nicolás Petro, quien fue candidato a la gobernación del Atlántico, en donde alcanzó 200 mil votos, sostuvo que desde ya los medios de comunicación se casaron con un candidato presidencial para el 2022, y es Sergio Fajardo.

Este martes Sergio Fajardo, en declaración a medios de comunicación, sostuvo que no va a salir a hacerle el ‘juego’ a Petro en sus recriminaciones, las cuales incluso las calificó que “son obsesiones permanentes”.

“Lo que dice Petro realmente no me corresponde a mí y, además, no pasa seriamente por el rigor de las afirmaciones, sino que es otro tipo de condición que tiene él de fijación, de forma permanente de agredir, de insultar”, indicó.

También, tal y como lo había dicho desde hace dos semanas, Fajardo señaló que ya está en su precandidatura, para lo cual está fortaleciendo las estructuras políticas de Compromiso Ciudadano, su tendencia con la que ha venido presentándose desde hace más de 15 años.

“Sí, estamos construyendo la propuesta política para el año 2022, organizando todo el trabajo que tenemos que hacer por todo Colombia”, afirmó. Dije que no volvería a aspirar a ningún cargo, pero una reflexión sobre los aprendizajes y la campaña pasada me hizo pensar en cuántas personas han trabajado conmigo, las personas que han estado con nosotros son por ideales, tanta gente que trabajó y votó por nosotros, tengo que seguir trabajando”, señaló el hoy precandidato Fajardo.

Finalmente sostuvo que apoyará a la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y que así lo está haciendo y la aconseja con base en su experiencia de administrador público, pero aclaró que no le pedirá ningún puesto.