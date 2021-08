Sergio Fajardo será acusado por la Fiscalía ante la Corte Suprema

Sin embargo, según la Fiscalía: “desde el inicio este aspecto no se cumplió, ni se encontró constancia, ni salvedad alguna que explicara el mencionado incumplimiento, como quiera que el dólar americano fue la moneda utilizada en la operación de desembolso del empréstito y en los pagos de intereses y de capital, con lo cual se cambió la naturaleza del contrato, que no sería la de un crédito interno, sino de un crédito público externo, que requería para su autorización”.

Además, la Fiscalía agregó que para la firma de este contrato no se hizo una verdadera evaluación de diferentes alternativas de mercado, “la selección del contratista banco Corpbanca Colombia con quien ya existía una obligación no fue transparente como también el que el empleo en los pagos de intereses y de capital en una moneda extranjera en favor del contratista incrementó el endeudamiento del departamento y no mejoró la deuda.