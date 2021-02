Si Santos pierde, no te puedo ayudar: Ñoño Elías a ejecutivo de Odebrecht

El exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien está condenado por irregularidades con la multinacional brasilera Odebrecht, asistió en calidad de testigo al juicio que se adelanta en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade.

En medio de la diligencia que se adelanta de manera virtual, desde una celda, el ‘Ñoño’ Elías aseguró que el otrosí Ocaña - Gamarra, por el que es investigado Andrade, hubo participación política del alto gobierno. Sostuvo que en medio de una reunión que adelantó con Eleuberto Martorelli, este le aseguró que todo estaba coordinado para avanzar con el proceso.

“Yo le dije que no tenía participación ni entrada, que eso era con el Gobierno Nacional, él me dijo: sí, yo sé que sí, yo tengo todo armado pero no me abandone en eso, ni en unos reclamos que voy a presentar. Yo le dije: Martorelli, si tú te das cuenta acabamos de perder la primera vuelta presidencial con el señor Óscar Iván Zuluaga, la segunda vuelta viene ahorita y no sé si vayamos a ganar. Si el señor Óscar Iván Zuluaga llega a ganar y Santos a perder quitan al señor Andrade y a la ministra, y yo no tendré posibilidad de ayudarte a terminar el Otrosí en lo poco que yo pueda”, dijo el ‘Ñoño.

El exsenador continuó con su intervención y aseguró que Martorelli le confirmó que todo se había cuadrado a través de reuniones que vinculan al expresidente Juan Manuel Santos, y su exjefe de campaña Roberto Prieto.