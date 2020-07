Siempre que tenga oportunidad de viajar con mi familia lo haré: Fiscal Barbosa

“Esa fue una comisión laboral que viajó. Una vez mi hija me comentó que quería viajar conmigo yo solicité las informaciones respectivas, y no existe ningún tipo de problema penal, ni disciplinario. En el viaje también estuvo mi esposa que estuvo cumpliendo labores”, señaló. Lea aquí: Demandan al fiscal Barbosa por viaje con su familia a San Andrés

El jefe del ente acusador afirmó que “nadie puede impedir que me suba en un avión con mi hija” y señaló que el “fiscal general no está por encima de ninguna ley. Yo soy el primero que acata las instituciones en este país. Si la comisión me cita acudiré para explicar. No hubo infracción de parte mía en este caso, yo no solo soy fiscal, soy padre y mi chiquita que tiene una edad en la que me necesita, estaré”.

Sobre las posibles violaciones que pudo tener en el aislamiento preventivo, el fiscal señaló que la ley permite la salida de menores, y que el traslado de su hija se realizó en un carro, un avión y al llegar al archipielago no salió de la habitación.

“Jamás expondría a mi hija. En San Andrés no hay ningún lugar público de recreo. Estuvo en un lugar cerrado conmigo”, precisó.