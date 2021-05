Sigue el debate: se cae ponencia de ‘fracking’ en Colombia

La Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado realizó este jueves el sonado debate sobre el futuro de la realización del ‘fracking’ en Colombia. No obstante, no se alcanzó a definir qué pasará con esta polémica práctica, pues no hubo una decisión unánime entre los magistrados. Lea aquí: La ruta del fracking pasa por la ‘licencia social’

Lo anterior, quiere decir, que la ponencia del magistrado Ramiro Pazos, que estaba llevándose a cabo en la sala, fue derrotada, por lo que se deberá presentar una nueva ponencia. Sin embargo, esto no quiere decir que se dé vía libre al ‘fracking’ en el país, sino que el debate deberá seguir.

La Sala continuará construyendo la decisión colegiada, a partir de la nueva ponencia, dado que el proyecto presentado por el magistrado Pazos no alcanzó las mayorías necesarias para tomar una decisión.