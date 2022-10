Taxistas, divididos luego de reunión con Gustavo Petro: ¿por qué?

“Nosotros queríamos de parte del Gobierno que se llegara hoy a conclusiones claras frente a la ilegalidad, frente al tema de la seguridad social de los conductores del taxi amarillo a nivel nacional y el tema de las plataformas, esas eran las conclusiones a las que veníamos a escuchar, desafortunadamente no salieron conclusiones claras”, afirmó el taxista Wilson Horta proveniente de Neiva.

“Yo ya no voy a hacer conciliación”: Francia Márquez sobre caso racista

La principal molestia de los conductores se evidenció en el servicio que pueden seguir prestando los conductores de plataformas irregulares, para que ellos también paguen los mismos impuestos que sí tienen que cumplir los taxistas.

“Esta reunión no sirvió absolutamente para nada, aquí tenemos que decir las cosas claras, tuvo ocho días para el pliego de peticiones que le dejamos y él no tenía ni idea, ninguna razón concreta, no venimos a dar vueltas, que sea un presidente serio, nosotros como gremio nos vamos a preparar todos para hacer una hora cero nacional. Que el presidente se comprometa a acabar la ilegalidad”, afirmó Juan Carlos Bastos, de Norte de Santander.

Y reiteró Sánchez: “La ilegalidad nos tiene pobres a las regiones, nos tiene acabados, estamos aguantando hambre y él no se preocupa”.

Los conductores informaron que se reunirán este mismo miércoles después de las 02:00 p.m. para tomar decisiones frente a lo hablado en la reunión, existe una alta posibilidad de que los taxistas se vayan a un paro.