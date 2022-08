¡Tenga cuidado! Sujetos pinchan llantas para luego cobrar por reparación

Cada vez son más los colombianos que denuncian casos de inseguridad en el país. Este caso vuelve a tomarse las redes sociales, sujetos que pinchan llantas para luego repararlas o robar se convierten en un dolor de cabeza para los conductores.

Enfurecidos se encuentran ciudadanos de Bogotá, y lo que tienen en común es que cuando transitan por varios sectores sienten que repentinamente se les pincha una llanta, y finalmente aparece un mecánico en rescate que por coincidencia les ofrece sus servicios de reparación.

A través de una cuenta de Twitter de un cibernauta llamado Jorge Tovar se hizo la denuncia: “Iba por la avenida Boyacá con 77. De repente, me pinché. La rueda se desinfló instantáneamente. Quedé parado frente al local de la foto. Muy amables se ofrecieron cambiarme la rueda. No los dejé. Me habían pinchado. Alcaldesa Claudia López, ayudaría al menos pedirles papeles del local”, contó en su red social.