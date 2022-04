Terror en Arauca: conflicto armado deja 38 desplazados diarios

“Hemos evidenciado que desde el 13 de marzo se ha agudizado la vulneración de derechos humanos en las comunidades de Arauca en medio de las confrontaciones entre el ELN y facciones disidentes de las FARC que han manteniendo en confinamiento, amenaza y riesgo de desplazamiento a los habitantes de 14 veredas de Puerto Rondón, 17 en Tame, 15 en Arauquita y 9 en el municipio de Arauca”, dijo.

Siguen los homicidios a civiles

Hoy miércoles se conoció la muerte de otro civil en el municipio de Tame, Arauca. Jhonny Fabián Ortiz Jiménez fue asesinado en medio de la guerra que tienen los grupos armados en esa región.

Su cuñada, Mayerly Briceño, es una lideresa social que a través de su cuenta de Twitter denuncia no solo los contantes actos que ocurren en su departamento, sino el abandono del Estado. “Hoy el alma ha muerto un poco más, YA NO NOS QUEDA NADA... Hemos tratado de levantarnos, de resistir y seguir adelante, no hay manera, no hay salida ante tanto horror. Le hemos fallado a nuestros hijos, LA GUERRA NUNCA SE FUE...”, escribió el 18 de abril cuando se conoció el asesinato de dos menores de edad y dos adultos. Lea aquí: Falta de helicóptero impidió levantamiento de cadáveres en Arauca