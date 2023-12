Terror en Ipiales, frontera con Ecuador: van ocho asesinatos en diez días

Panfleto

Hace algunos días, ciudadanos encontraron en varias aceras de la ciudad, un panfleto en el que se leía: “Nuestra organización política-militar saluda al pueblo del municipio de Ipiales Nariño y sus alrededores, a los comerciantes, transportadores, a las organizaciones sociales y sindicales, a los pueblos indígenas y afrocolombianos, a la juventud, a las iglesias y congregaciones religiosas, a los partidos y movimientos políticos, etc.”, esta situación, señalaron las autoridades, es materia de investigación. Lea también: Fuerzas Armadas de Colombia utilizarán Inteligencia Artificial en sus operaciones

En otra aparte dice que, “nuestra organización insurgente, no llega con el objetivo de cobrarle impuestos a empresas o empresarios, ni a los comerciantes ni a ninguna persona natural o jurídica; no reclutamos a menores de edad, no secuestramos, no impedimos el normal funcionamiento de los proyectos sociales que adelantan las administraciones municipales”.

“Iniciaremos una campaña y combate frontal, contra los ladrones, apartamenteros, extorsionistas, secuestradores, jaladores de carros y motos, violadores, jíbaros y expendios de alucinógenos (basuco, marihuana, perico, etc, los que se hacen llamar el ‘Tren de Aragua’ y otras bandas delincuenciales que tienen azotado la población” continúa.