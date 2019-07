Testigo incrimina a campaña de Santos de recibir dinero de Odebrecht

En otro de los apartes del material fílmico Sanmiguel es preguntado por la Fiscalía sobre si la millonaria partida de plata se la entregó él o los otros implicados, Moreno y Portilla, le entregaron el dinero al Partido Liberal, negó que así fuera.

“Yo vi que Esteban Moreno saludó a Simon Gaviria de ahí dije estos manes son amigos, pero no me consta ni vi a nadie del Partido Liberal recibiendo el dinero”, le dijo el empresario Sanmiguel en la declaración al ente acusador.

Al ser preguntado nuevamente la Fiscalía sobre a quien le debían entregar la plata, Sanmiguel explicó que “los dineros no eran para el Partido Liberal eran para la segunda vuelta de este señor (Juan Manuel Santos)”.

Tras insistir que el dinero lo recibió Esteban Moreno y David Portilla, indica que no era para darle coimas a funcionarios. En el video se veo cuando el fiscal le pregunta: “Supo usted si ese dinero que usted entregó era para tráfico de influencias o para darle a funcionarios públicos? No, ese dinero era para la reelección presidencial de este señor Santos, no para dar coimas”.