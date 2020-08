¿Tienen relación las recientes masacres?, responde Mindefensa

Esa es una polémica en la que no deberíamos estar, acá lo importante no es cómo se llama a esos crímenes tan terribles y dolorosos, sino las acciones que estamos llevando a cabo para esclarecerlos y, sobre todo, para derrotar los problemas estructurales que llevan a la violencia en nuestros territorios. Además, es una polémica injusta porque en muchas declaraciones también nos hemos referido a los crímenes como masacres, no hay un direccionamiento al respecto sobre los términos. Lea aquí: Ofrecen $20 millones por datos de presunto vinculado en masacre en Cali

Lo que he dicho es que algunas han ocurrido en zonas de alta concentración de cultivos ilícitos, otras en zonas de frontera y otras en barrios populares de centros urbanos. En algunos casos, entonces, está la mano del narcotráfico. El hilo conductor es el contexto en el que se han registrado la mayoría de estos crímenes, no todos. Zonas donde las dinámicas criminales están asociadas a esa renta ilegal, a esa fuente de financiamiento que representa el narcotráfico para las organizaciones criminales que están detrás de estos dolorosos hechos. Lea aquí: Detenidos por masacre en Llano Verde negaron ser vigilantes del lugar

- Se escuchan versiones sobre la presencia de la Segunda Marquetalia, la guerrilla de ‘Iván Márquez’, en el Pacífico, que pelea con disidencias por el control del territorio. ¿Qué información tiene al respecto?

El Pacífico es, desafortunadamente, una de las joyas de la corona para los narcotraficantes, debido a las ventajas geográficas que les ofrece para la producción y salida de la droga. Hemos detectado intenciones de la bandola de Márquez, El Paisa y Romaña especialmente hacia la zona del Cauca y con proyección a Nariño. Quieren controlar desde Venezuela los territorios de los cultivos y la ruta de la droga y esto significa disputarlos con otras organizaciones criminales. Eso es lo que hay detrás, narcotráfico, esa maldita renta criminal, nada más. Y en contrarrestarla es que trabaja nuestra Fuerza Pública. Lea aquí: Nuevas masacres son prueba de que la violencia no se ha ido del país

- El Gobierno ha dicho que la aspersión aérea es necesaria para combatir el narcotráfico, pero justo en el Cauca ha habido fallos en favor de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. ¿Qué piensa?

Hemos hablado de la urgencia de la reactivación de las aspersión por varias razones: permite erradicar entre 400 y 600 hectáreas diarias en promedio, es más económica y más segura, porque no pone en riesgo a nuestros soldados y policías, pues los grupos ilegales intentan proteger los cultivos ilícitos con artefactos explosivos improvisados y atacan a la Fuerza Pública con francotiradores. Pero no es la única herramienta, la erradicación manual, el año pasado, permitió la disminución del 9 % en las hectáreas de coca en el país... no puede ser que soldados y policías sepan dónde hay grandes extensiones de cultivos ilícitos y no puedan actuar. Los están obligando, en la práctica, a permitir el delito porque, según el Artículo 375 del Código Penal, “cultivar, conservar o financiar cultivos ilícitos” está penalizado en nuestro país. Es como si mañana prohibieran a la Policía capturar a un ladrón en flagrancia, pese a que en el Código Penal el hurto es un delito.

- Finalmente, ¿se ratifica en que el Congreso sí aprobó la presencia de tropas estadounidenses en el país y qué tareas están adelantando ellas?

La Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Comando Sur de EE. UU. se dedica a actividades de asesoría, cooperación y entrenamiento. Son 53 militares que están en cuatro unidades militares nuestras, sin participar en ningún tipo de operaciones. Así, no constituye un tránsito de tropas que debiera ser consultado con el Legislativo. Pero, tras el fallo del Tribunal de Cundinamarca, el Gobierno suspendió sus actividades y las reactivó solo cuando se cumplió con lo que ordenaba la sentencia, es decir, que el Congreso fuera informado e indicara si ejercía su función de control político. La carta de los 69 senadores al presidente de esa corporación indica que ya se había cumplido.