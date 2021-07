Tío de Julián Gómez narró la tragedia: “El de la tractomula nos acosó”

Nacido en Zipaquirá, como Bernal, Julián Gómez soñaba con emular las hazañas de los escarabajos colombianos en las carreteras europeas. Un sueño que ya no podrá cumplir porque un accidente le arrebató la vida mientras se entrenaba para acercarse a esos objetivos.

Julián se entrenaba con su abuelo y con un tío, quienes tuvieron que vivir de cerca la tragedia.

Guillermo Caicedo, el tío que acompañaba al niño, relató cómo fueron los momentos previos que desencadenaron el accidente.

“Yo iba entrenando con Julián y el abuelo de Zipaquirá a Chía, y un señor en una tractomula intolerante empezó a acosarnos porque no les gusta ver ciclistas por carretera. Venía detrás de nosotros echándonos pito desde lejos, o sea ya venía con intolerancia encima y peleando con nosotros porque estábamos ocupando la vía”, comentó en La FM.

La situación causó nerviosismo en el menor, que perdió el equilibrio en la bicicleta. “Tenía todo el espacio para adelantar, distanciado de nosotros, quería molestarnos y se nos arrimó tanto con la mula que el niño se puso nervioso, perdió el equilibrio y se fue debajo de las llantas de la mula y quedó muerto instantáneamente. El mulero nos asustó tanto... sentir un carro tan inmenso a menos de un metro, un ciclista es un malabarista que va en su bicicleta cuidando su equilibrio y viene un mulero y le pita y hace ese ruido y acoso, todos nos asustamos y más el niño”, añadió.

Caicedo contó también que tras el accidente el hombre insistió con sus reclamos. “El tipo se bajó de la mula asustado pero exigiéndonos, que porque no íbamos por la ciclovía, no entienden que los ciclistas de alto rendimiento no pueden entrenar por ahí”.

Guillermo Caicedo aseguró que buscarán que la muerte de Julián Gómez no quede impune.

Este lunes se supo que el conductor de la tractomula quedó en libertad, pero seguirá vinculado a la investigación que realiza la Fiscalía para determinar la condiciones en las que se produjo el accidente. (Camionero que atropelló a niño ciclista quedó en libertad).

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.