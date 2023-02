Tras quejas, Mintrabajo instaura medida preventiva contra Teleperformance

La medida preventiva propuesta por el Ministerio de Trabajo a través del Viceministerio de Relaciones Laborales, busca poner fin a los conflictos laborales que se estarían presentando al interior de la multinacional Teleperformance, en aras de solucionar las denuncias presentadas en defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la empresa de servicios de Call Center en Colombia.

De acuerdo con la cartera laboral, durante los últimos tres meses el Ministerio ha recibido cerca de 200 denuncias de los empleados, ex trabajadores y personas que lo hicieron en anonimato, por inconvenientes con las liquidaciones de retiro, el no pago de incapacidades, vacaciones, descuentos no autorizados, acoso laboral, seguridad y salud en el trabajo y jornada laboral, entre otros.