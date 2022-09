Tras su incapacidad, ¿Por qué el senador Álex Flórez no llegó al Congreso?

“A la reunión de comisiones tampoco tendrá que asistir esta semana porque la comisión sexta, que es a la que pertenece Flórez, ya no tiene más agenda”, señaló el noticiero.

Tras el bochornoso incidente en el que se enfrentó, borracho, a un policía en Cartagena, el senador Álex Flórez tomó 15 días de incapacidad por una enfermedad general, y este miércoles 21 de septiembre tenía que retomar labores y presentarse al Congreso, hecho que no sucedió debido a que la sesión que estaba programada se canceló.

Esto se conoce días después que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, señalara que el congresista no debió ser parte de la comisión sexta.

“Él no debería estar en esa comisión, y lo reitero. Hoy el tiempo me da la razón porque no es una persona que por su andar lleve bien el nombre de este proyecto político”, asevero Márquez en una entrevista con la revista Cambio.

En el mes de marzo y antes de las elecciones legislativas, Márquez junto a las representantes a la Cámara por Antioquia, Luz María Múnera y Susana Boreal, pidieron la renuncia de la lista cerrada al Senado del Pacto Histórico por investigaciones y “hechos de violencia”.