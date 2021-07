Tribunal de Bogotá respalda el uso del lanzador eléctrico Venom

En todo caso, dijo el Tribunal, que Defensoría del Pueblo cuenta con un informe del ESMAD a partir del cual se examinará un posible uso inadecuado del lanzador Venom, para tomar las medidas necesarias en torno los presuntos hechos de abuso de autoridad, agresiones físicas, homicidios, lesiones personales o incumplimiento de órdenes.

Lo que quiere decir según el Tribunal que: “por del organismo competente ya se vienen adelantando las gestiones necesarias sobre los cuestionamientos a los que también hace alusión la accionarte, así que este juez colegiado no puede anticiparse a emitir pronunciamientos sobre conductas que no han sido probadas, y entretanto no es dable pretender dejar a la Fuerza Pública sin la posibilidad de usar un mecanismo no letal que permite la oposición legítima frente a actos vandálicos, diferentes a la protesta pacífica, como algunos que han azotado a la capital”.