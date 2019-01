Último balance: 11 muertos y 87 heridos en atentado contra la Policía

Según el último informe presentado por las autoridades, la cifra de personas muertas ascendió a once y la cifra de heridos subió a 87, de las cuales 79 fueron trasladadas a centros de atención y ocho que no ameritaron su traslado y fueron valoradas en el lugar donde se registró el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander.

Los heridos fueron trasladados al Hospital del Tunal (8), Clínica del Occidente (27), Hospital Central de la Policía (32), Medical Proinfo SAS (1), Hospital Central Militar (2), Hospital Kennedy (2), Policlínico del Olaya (5), Fundación Santa Fe (1) y clínica Colombia (1). La última persona fallecida se encontraba en el Policlínico del Olaya.

Entre los fallecidos también se encuentra la cadete ecuatoriana de la Policía Érika Chicó. La información la dio el gobierno del Ecuador, que por medio de un comunicado de la Secreataría General de Comunicación de la Presidencia informó que “entre las víctimas del atentado se encuentran la cadete ecuatoriana Erika Chicó, quien lamentablemente falleció, y la cadete Carolina Sanango, que sufrió heridas leves”.

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, confirmó la identidad del autor material del atentado terrorista tras un consejo de seguridad con el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y los miembros de toda la cúpula militar.

“En una acción de reacción inmediata de nuestras Policías judiciales, tanto de la Policía Nacional como del CTI de la Fiscalía, hemos logrado establecer la autoría material de este acto terrorista en cabeza del señor José Aldemar Rojas Rodríguez”, manifestó Martínez.

De acuerdo con el Fiscal, “él fue quien ingreso a la Escuela a las 9:30 horas de la mañana de hoy en una camioneta gris de marca Nissan Patrol del año 1993, con matricula LAF-565. Su bitácora en el RUT demuestra que su último acto ante las autoridades de tránsito se llevó a cabo en la ciudad de Arauca con ocasión de la revisión tecnicomecánica efectuada el 27 de julio de 2018”.

El jefe del ente investigador también explicó que los explosivistas lograron establecer preliminarmente que durante el acto fueron utilizados 80 kilos de pentolita que estaban cargados en el vehículo.

“Nuestras capacidades todas están desplegadas y tenemos la certeza de que en el curso de las próximas horas podremos dar mayor información porque estamos orientados a establecer quiénes son los determinadores y autores intelectuales de este acto terrorista”, manifestó el fiscal.

Por su parte, el presidente Iván Duque manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y la Policía Nacional. Dijo que este ataque no solo se hizo contra un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados de la Fuerza Pública, sino contra toda la sociedad.

“Le he dado la orden a la Fuerzas Militares para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen, en coordinación con la Fiscalía, quiénes son los responsables de este cobarde ataque y prevengan cualquier acción criminal. Debo resaltar que ya avanza la investigación y se ha identificado con plenitud el autor material. Vamos a actuar con toda la firmeza y con toda la prudencia”, agregó el presidente.

Duque también calificó el acto como demencial e indicó que las Fuerzas Armadas no se someterán al terrorismo. “Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo. Siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción: no nos doblegarán”, sostuvo.

“Hago un llamado a los colombianos para que nos unamos en contra de los violentos. Ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad. Todos juntos, sin ningún distingo, debemos apoyar a la Fuerza Pública para capturar y castigar con severidad de la mano de la justicia a los autores de esta barbarie”, agregó el presidente.

Poco antes del mediodía, el presidente Iván Duque arribó al lugar en un helicóptero, luego de cancelar la agenda que tenía prevista en la ciudad de Quibdó. “Todos los colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo”, dijo el jefe de Estado en sus redes sociales y agregó que “Colombia se entristece, pero no se doblega ante la violencia”.