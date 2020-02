Un hombre mató a su hija de cuatro años y luego se suicidó en Cauca

“La gente nos decía que él recorría rápido la zona, pero no nos daban información precisa, después nos indicaron que había tenido un accidente, donde la niña resultó lesionada, pedimos ayuda a la Policía, pero nos dijeron que debía mostrarle el documento donde se establecía que el papá no se podía acercar a ella para poder ubicarlo, por eso continuábamos la búsqueda, luego me lo encontré él, le pregunté por la niña, me dijo que la buscara en la casa, fui allá pero ya no estaba”, agregó la hermana.

Pasaron las horas. Luego un campesino, mientras paseaba vacas por la vereda El Pepital se encontró con el cadáver de la niña, dando así aviso a los familiares y a las autoridades. Eran alrededor de las 5:00 de la tarde cuando los seres queridos llegaron al sitio del hallazgo, confirmándose que sí se trababa de la pequeña de cuatro años. Luego ayudaron al trasladado del cadáver hacia morgue del hospital local.

“La gente se indignó mucho cuando se confirmó la noticia del final de la menor, entonces empezó a buscar a Eibar Oliver Tafurt Chacón, pero ya por la noche lo encontraron colgado de un árbol, ya no registraba signos vitales”, indicaron campesinos del sector de Casas Viejas, escenario del atroz crimen.

Después, los familiares confirmaron que el agresor, meses atrás, había amenazado a la mamá de la pequeña, diciéndole que le iba a volver la vida en un infierno, “por eso el caso fue denunciado ante las autoridades competentes, Fiscalía, comisaría de familia, Policía pero lastimosamente mire el final que se presentó”, acotó la hermana.