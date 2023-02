“Un puño por cada minuto de retraso”: mujer secuestrada 18 días por su pareja

Todos los días le rogaba que me dejara de pegar, pero antes lo hacía con más fuerza usando un celular. Tuve mis labios destrozados, me mordía las piernas y los brazos y me lastimaba en el abdomen”.

Joven secuestrada.

“Muchas veces tuve dificultades para respirar y dormía con la boca abierta”, denunció.

Su escape

El 18 de enero, empezó a buscar nuevas maneras de escapar. Ese día Barba le había dicho que quería salir a montar en bicicleta con un amigo. Le preguntó a ella que si estaba de acuerdo. “Era extraño. Me decía que no quería ir porque me veía enferma, pálida, que me quería cuidar. ¡Estaba así por todos sus golpes!”. Lea: ¿Por qué le quitaron las uñas a Valentina Trespalacios antes de enterrarla?

Supo que sería el momento preciso para escapar de la violencia de este hombre. “Así que la noche anterior le alisté el uniforme y lo levanté a las 5:50 de la mañana”.