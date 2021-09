Uribe denunció ante la fiscalía a la alcaldía de Medellín por corrupción

“Ninguna infamia de las que suelen atribuirme me frenará de denunciar esta corrupción que me duele por esta tierra de gentes de trabajo honrado y de palabra. Denuncio esta corrupción porque en mi vida pública he manejado con absoluta transparencia los recursos del estado, y he sido honrado en mis actividades particulares”, afirmó el político del Centro Democrático.

Respecto a la denuncia, el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga afirmó en su cuenta de Twitter: “La denuncia del presidente Álvaro Uribe sobre los posibles actos de corrupción en la Alcaldía de Daniel Quintero debe ser investigada hasta las últimas consecuencias y a los responsables caerles con todo el peso de la ley”.