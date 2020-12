Uribe: “No intervengo en cambios de funcionarios del presidente Duque”

El expresidente Álvaro Uribe afirmó que no interviene en los cambios de funcionarios que hace el gobierno del presidente Iván Duque. Así lo aseguró en medio de la polémica desatada por la salida de Julia Miranda, quien dirigió Parques Nacionales Naturales por 16 años.

Según algunos sectores políticos, la renuncia de Miranda habría sido aceptada por el ministro de Ambiente, Carlos Correa, por la intención de construir un complejo hotelero en el Parque Tayrona, en Santa Marta, hecho al que se habría opuesto la ahora exdirectora Miranda durante su periodo en la institución.

Además, se afirmó que el expresidente Uribe y su familia tendrían intereses en el Tayrona. En un video difundido en redes sociales, se observa al exmandatario criticando que Parques Nacionales ponía obstáculos para el desarrollo de infraestructura turística en el parque, por lo que se insinuó que podría estar relacionado con la salida de Miranda.

Ante estas afirmaciones, el exmandatario afirmó que su familia no ha tenido ni tiene intereses en el parque Tayrona. Afirmó además que desde su presidencia se protegió al Tayrona, se instalaron 700 familias guardabosques y se ayudó en la construcción de famihoteles.

Uribe aseguró que en su gobierno se construyeron nueve pueblos indígenas en concertación con las comunidades, se instaló el pabellón de alta montaña y se desalojaron a guerrillas y paramilitares de la zona.

El expresidente destacó que fue él quien nombró a Julia Miranda como directora de Parques Nacionales y reiteró que no interviene en los cambios que hace el presidente Duque, tras la salida de Miranda de la entidad.

La polémica desatada por la salida de la funcionaria no se detiene, pues su reemplazo será Orlando Molano, arquitecto y exdirector del IDRD en el mandato de Enrique Peñalosa, que según algunos medios, no cumpliría con los requisitos para ser director de Parques Nacionales, pues su título de arquitecto no hace parte de las profesiones aceptadas para dirigir la entidad.

Sin embargo, el diario El Espectador recibió la versión del Ministerio de Ambiente, en donde se asegura que una nueva resolución del 2019 establece que Parques Nacionales puede ser dirigido por personas con título profesional de cualquier disciplina.