Usar tapabocas voluntariamente, entre las recomendaciones por pico de contagios

El doctor Carlos Álvarez, infectólogo y representante de Colombia ante la OMS para estudios del Covid-19, afirmó que ante el incremento de casos en el país, las recomendaciones para los ciudadanos es volver a poner en práctica el autocuidado y aplicarse las dosis de refuerzo.

Para las personas con síntomas dijo que “en lo posible que la persona mantenga el autocuidado y el aislamiento, es decir, que una persona que tenga síntomas respiratorios haga el auto-aislamiento, porque puede ser covid pero puede ser cualquier otro virus”, afirmó Álvarez.

Respecto a los asintomáticos, señaló que las personas deben analizar tanto los riesgos de salud propios como de los riesgos del entorno, lugares poco ventilados y con poca distancia física, para considerar usar el tapabocas voluntariamente.

“Los que no tengan síntomas y tengan factores de riesgo, deberían volver principalmente al uso del tapabocas. Yo creo que el hecho de que no sea obligatorio no significa que cada uno evalúe sus riesgos y siga usando el tapabocas al menos en este momento que estamos en épocas de lluvias”, señaló.

El especialista dice que nuevo pequeño pico de contagios, pues las muertes y hospitalizaciones siguen estables, obedece a la dinámica de mutación del virus que hace que aparezcan nuevas subvariantes del covid-19, es decir, nuevas versiones de variantes como Ómicron.

Sin embargo, entre las otras causas del incremento de casos también está relacionado el relajamiento de la población frente a las medidas de prevención en un contexto donde algunas medidas, como el uso del tapabocas, han dejado de ser obligatorias.

“Aquí el punto es cómo hacer para que cambie la percepción de riesgo de las personas, a medida que pasa el tiempo se habla de un efecto que se llama la paradoja de la prevención, cuando las personas ven que no hay muertes ni tantos casos graves entonces menos se preocupan por seguir prevenir”, explicó.

Finalmente, explicó que el repunte de contagios también se podría deber a la pérdida de inmunidad que se había ganado con las vacunas, pues luego de cuatro a seis meses los anticuerpos empiezan a disminuir, por lo que habló de la necesidad que la mayoría de personas se coloquen la tercera dosis.

“Aquí el llamado es lo que hacemos hoy es lo que va a pasar en los siguientes meses. Si no nos vacunamos ahora probablemente vamos a seguir teniendo incremento de casos en los meses que vienen en el segundo semestre del 2022”, puntualizó.