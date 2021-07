Vacunación COVID-19: así son las jornadas en las zonas más apartadas del país

Las vacunas contra el COVID-19 requieren de largos recorridos para llegar a los municipios y territorios más apartados del país. Por eso y para incentivar la vacunación en todo el territorio, el Ministerio de Salud dio a conocer la historia de Enriqueta Rentería, vacunadora que tiene la misión de proteger contra el COVID-19 a todo el sur de su departamento del Chocó.

Litoral del San Juan, es uno de los municipios más extensos que tiene Chocó, con una población aproximada de 850 habitantes en Santa Genoveva de Docordó, su cabecera municipal, y alrededor de 6.000 en los sectores rurales; en toda esta región, Enriqueta cumple su labor como coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización PAI.

Cuenta que ha sido una labor titánica llevar estas dosis de esperanza en un departamento caracterizado por su diversa geografía, multiplicidad de etnias y considerables distancias que separan unos corregimientos de otros, a los cuales solo se pueden llegar en canoa o “motor”. Ahora, con una nueva vacuna, la que lucha contra el COVID-19, el reto se intensifica.

Su rutina comienza a las 5:00 a. m. cuando se despierta y da gracias por un nuevo día. “Después me organizo, desayuno y me desplazo al punto de vacunación, porque iniciamos la jornada a las 8:00 a.m.”. Posteriormente, relató, verifica la temperatura de la nevera, “organizo los inyectables y así disponerlos en el termo portátil. Hay días que me ubico en los puntos de vacunación ya establecidos a donde llegan los usuarios, y otros nos toca recorrer horas río abajo para llegar a los corregimientos”.

El trabajo ha requerido un esfuerzo mayor: las noticias falsas y las cadenas atiborraron a los pobladores con información insidiosa que, al principio, hicieron que los litoralenses se negaran a recibir la aplicación de los biológicos contra el nuevo coronavirus, y que muchos no atendieran al llamado.